Почеттино: мы строим новый «Челси» слишком долго? Вспомните, что было с «Ливерпулем»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино ответил на вопрос, не кажется ли ему, что построение новой успешной команды при нём затянулось.

«Да, мы хотим результата здесь и сейчас, ждать трудно. Но вспомните, на третий год Клоппа в «Ливерпуле» они приехали на «Уэмбли» играть матч с «Тоттенхэмом», и мы обыграли их со счётом 4:1 (речь идёт о матче 9-го тура АПЛ сезона-2017/2018, на тот момент Почеттино возглавлял «Тоттенхэм». — Прим. «Чемпионата»). Но никто не говорил, что это конец света для «Ливерпуля».

Посмотрите, что произошло после этого. Они выиграли Премьер-лигу, Лигу чемпионов. На четвёртый год они полноценно заиграли», — приводит слова Почеттино Football.London.

Напомним, после 22 туров чемпионата Англии «Челси» набрал 31 очко и на текущий момент занимает десятое место.