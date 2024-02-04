Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Почеттино: мы строим новый «Челси» слишком долго? Вспомните, что было с «Ливерпулем»

Почеттино: мы строим новый «Челси» слишком долго? Вспомните, что было с «Ливерпулем»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино ответил на вопрос, не кажется ли ему, что построение новой успешной команды при нём затянулось.

«Да, мы хотим результата здесь и сейчас, ждать трудно. Но вспомните, на третий год Клоппа в «Ливерпуле» они приехали на «Уэмбли» играть матч с «Тоттенхэмом», и мы обыграли их со счётом 4:1 (речь идёт о матче 9-го тура АПЛ сезона-2017/2018, на тот момент Почеттино возглавлял «Тоттенхэм». — Прим. «Чемпионата»). Но никто не говорил, что это конец света для «Ливерпуля».

Посмотрите, что произошло после этого. Они выиграли Премьер-лигу, Лигу чемпионов. На четвёртый год они полноценно заиграли», — приводит слова Почеттино Football.London.

Напомним, после 22 туров чемпионата Англии «Челси» набрал 31 очко и на текущий момент занимает десятое место.

Турнирная таблица АПЛ
Материалы по теме
Почеттино зимой хотел подписать 3 футболистов, но не смог уговорить их перейти в «Челси»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android