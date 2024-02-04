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«Монако» — «Гавр»: Головин и Кузяев — в стартовых составах на матч 20-го тура Лиги 1

Сегодня, 4 февраля, состоится матч 20-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Монако» и «Гавр». Игра пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако. В качества главного арбитра встречи выступит Жером Бризар. Матч начнётся в 15:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд.

«Монако»: Кён, Керер, Салису, Вандерсон, Фофана, Аклиуше, Головин, Магасса, Бен-Сегир, Бен-Йеддер, Якобс.

«Гавр»: Десма, Санганте, Юте-Кинкуэ, Льорис, Опери, Кузяев, Кехта, Ндиайе, Жужу, Казимир, Сабби.

После 19 туров чемпионата Франции «Монако» набрал 34 очка и занимает четвёртое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в Лиге 1 «Гавр» заработал 23 очка и расположился на 11-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в 12-м туре чемпионата Франции. В том матче «Монако» и «Гавр» сыграли вничью со счётом 0:0.

В последних пяти турах Лиги 1 «Монако» два раза победил, один раз сыграл вничью и дважды проиграл. В последних пяти матчах чемпионата Франции «Гавр» дважды одержал победу, дважды проиграл и один раз сыграл вничью.