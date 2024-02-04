Агент Гарре оценил вероятность ухода футболиста из «Крыльев» в зимнее трансферное окно

Исполнительный директор компании Ultimate Sports, представляющей интересы полузащитника «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре в России, Марат Хинчагов оценил вероятность ухода футболиста из самарского клуба этой зимой.

«Не секрет, что последнее время интерес к Гарре проявляли несколько российских и итальянских клубов. До конкретных предложений дело пока не дошло. Трансферное окно в России ещё открыто, но с высокой степенью вероятности как минимум этот сезон Бенхамин доиграет в Самаре», — сказал Хинчагов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Ранее сообщалось об интересе к Бенхамину Гарре со стороны санкт-петербургского «Зенита», а также итальянских «Лацио» и «Удинезе». Аргентинскому футболисту 23 года.