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Агент Гарре оценил вероятность ухода футболиста из «Крыльев» в зимнее трансферное окно

Агент Гарре оценил вероятность ухода футболиста из «Крыльев» в зимнее трансферное окно
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Исполнительный директор компании Ultimate Sports, представляющей интересы полузащитника «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре в России, Марат Хинчагов оценил вероятность ухода футболиста из самарского клуба этой зимой.

«Не секрет, что последнее время интерес к Гарре проявляли несколько российских и итальянских клубов. До конкретных предложений дело пока не дошло. Трансферное окно в России ещё открыто, но с высокой степенью вероятности как минимум этот сезон Бенхамин доиграет в Самаре», — сказал Хинчагов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Ранее сообщалось об интересе к Бенхамину Гарре со стороны санкт-петербургского «Зенита», а также итальянских «Лацио» и «Удинезе». Аргентинскому футболисту 23 года.

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