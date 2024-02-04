Президент «Урала» Иванов прокомментировал возможный переход Помазуна в «Спартак»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о возможном трансфере вратаря команды Ильи Помазуна в московский «Спартак».

«Я уже всем сказал, что не знаю. Первый раз слышу», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Напомним, ранее сообщалось, что переговоры между московскими «Спартаком» и ЦСКА по трансферу голкипера Помазуна находятся на достаточно продвинутой стадии. Отмечалось, что сделка, возможно, будет оформлена уже в ближайшее время, а сам переход должен состояться летом, когда закончится аренда голкипера в «Урале».

В нынешнем сезоне 27-летний российский вратарь принял участие за «шмелей» в 22 матчах во всех турнирах, где пропустил 32 мяча, при этом сыграв шесть встреч на ноль.