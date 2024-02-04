Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Урала» Иванов прокомментировал возможный переход Помазуна в «Спартак»

Президент «Урала» Иванов прокомментировал возможный переход Помазуна в «Спартак»
Комментарии

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о возможном трансфере вратаря команды Ильи Помазуна в московский «Спартак».

«Я уже всем сказал, что не знаю. Первый раз слышу», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Напомним, ранее сообщалось, что переговоры между московскими «Спартаком» и ЦСКА по трансферу голкипера Помазуна находятся на достаточно продвинутой стадии. Отмечалось, что сделка, возможно, будет оформлена уже в ближайшее время, а сам переход должен состояться летом, когда закончится аренда голкипера в «Урале».

В нынешнем сезоне 27-летний российский вратарь принял участие за «шмелей» в 22 матчах во всех турнирах, где пропустил 32 мяча, при этом сыграв шесть встреч на ноль.

Материалы по теме
Эксклюзив
В ЦСКА опровергли переговоры со «Спартаком» по трансферу Помазуна
Источник: «Спартак» близок к трансферу голкипера из ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android