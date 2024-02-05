Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аллегри прокомментировал поражение «Ювентуса» в матче с «Интером»

Аллегри прокомментировал поражение «Ювентуса» в матче с «Интером»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение команды в матче 23-го тура чемпионата Италии с «Интером» (0:1).

«Мы должны продолжать идти своим путём. Сегодня был трудный матч. Теперь нам нужно хорошо сократить этот негативный период и вернуться в нужное русло в матче с «Удинезе». У «Интера» больше опыта, «Ювентус» не проводил подобных матчей уже три года, и мы поплатились за это. Все это часть процесса роста. Теперь нам нужно вернуться на путь и быть быстро выйти из кризиса», — приводит слова Аллегри журналист Джанлука ди Марцио на своём официальном сайте.

На данный момент «Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 53 очка. От лидирующего «Интера» команда отстает на семь очков.

Материалы по теме
«Интер» во всём переиграл «Юве» в главном матче Италии. Счёт должен был быть разгромным!
«Интер» во всём переиграл «Юве» в главном матче Италии. Счёт должен был быть разгромным!
Италия - Серия А . 23-й тур
04 февраля 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
1 : 0
Ювентус
Турин
1:0 Гатти – 37'    

Джало вылетел в Турин для подписания контракта с «Ювентусом»

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android