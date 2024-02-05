Аллегри прокомментировал поражение «Ювентуса» в матче с «Интером»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение команды в матче 23-го тура чемпионата Италии с «Интером» (0:1).

«Мы должны продолжать идти своим путём. Сегодня был трудный матч. Теперь нам нужно хорошо сократить этот негативный период и вернуться в нужное русло в матче с «Удинезе». У «Интера» больше опыта, «Ювентус» не проводил подобных матчей уже три года, и мы поплатились за это. Все это часть процесса роста. Теперь нам нужно вернуться на путь и быть быстро выйти из кризиса», — приводит слова Аллегри журналист Джанлука ди Марцио на своём официальном сайте.

На данный момент «Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 53 очка. От лидирующего «Интера» команда отстает на семь очков.

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