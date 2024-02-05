Коваленко: был уверен, что перейду в «Локомотив», но потом появился «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко вспомнил, как летом откликнулся на приглашение санкт-петербургского клуба, а также рассказал, что был очень близок к переходу в «Локомотив».

«Летом был выбор между «Зенитом» и «Локомотивом»? Да, было два предложения. В мае я вёл переговоры только с «Локомотивом», поэтому был уверен, что перейду туда. Потом появился «Зенит» – и всё изменилось. Не было ли мысли за полгода, что что-то пошло не так? Естественно, была. Давай объективно: я провалил первую часть сезона. Не работал два месяца до неё, пропустил первый сбор в «Зените», когда все набирали форму, не попадал в игру. Нужно было перетерпеть. Через два-три месяца всё стало налаживаться», — сказал Коваленко.

Напомним, 20-летний Коваленко присоединился к «Зениту» прошлым летом. Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт до конца июня 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского хавбека в € 2,5 млн. В нынешнем сезоне Александр провёл 11 матчей за команду Сергея Семака с учётом всех соревнований и записал на свой счёт одну результативную передачу. «Зенит» завершил первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона на втором месте, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.