«Пихать» он может, с этим проблем нет». Витюгов — о характере тренера «Крыльев» Осинькина

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Витюгов рассказал о характере главного тренера самарцев Игоря Осинькина.

«Пихать» он может. С этим у него нет проблем. Если какая-то ситуация его выводит из себя, естественно, он начинает «пихать», и это нормально, это рабочий подсказ, без которого никак нельзя. А так, в первую очередь Игоря Витальевича можно отметить как очень хорошего человека. Он всегда с пониманием относится ко всем ситуациям, входит в твоё положение. Да, как тренер он не испытывает проблем с тем, чтобы на кого-то накричать, но это всегда происходит по делу», — приводит слова Витюгова Metaratings.

Напомним, Осинькин возглавляет самарскую команду на протяжении трёх лет (с 2020 года). Под его руководством «Крылья» занимали восьмое и 12-е место в турнирной таблице РПЛ (сезоны-2021/2022 и 2022/2023). В нынешнем сезоне «Крылья Советов» ушли на зимний перерыв на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. Самарцы набрали 29 очков в 18 матчах РПЛ сезона-2023/2024.

26-летний Витюгов является воспитанником академии московского «Чертаново». За самарские «Крылья Советов» Максим выступает с лета 2020 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах в рамках РПЛ, в которых отдал одну результативную передачу. В общей сложности игрок провёл на поле 769 минут. Также на счету футболиста пять матчей в Кубке России.