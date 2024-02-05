Президент «Пюника» опроверг новость об отказе играть с российскими клубами из-за украинцев

Президент армянского «Пюника» Артур Согомонян опроверг новость об отказе играть с российскими клубами из-за украинцев.

«Отказ «Пюника» играть с российскими клубами из-за украинцев — слухи. Они не соответствуют действительности. Сейчас мы, наоборот, ведём переговоры, чтобы в конце сборов сыграть матчи с командами из России. В начале случились какие-то несостыковки. Но данная информация неверна. Я не знаю, откуда это появилось. Мы считаем, что спорт вне политики и связи с Россией наиболее прочные. Недавно наш футболист перешёл в «Сочи», приезжаем в Россию на детские турниры. Я и сам российский бизнесмен. Поэтому подобных вопросов точно нет.

Я сам не занимаюсь организацией матчей. Сначала где-то мы оказались не готовы, где-то – как раз эти российские клубы. Стандартная история. На сборах много команд, и у всех случаются какие-то вопросы, травмы. Исключительно технические вопросы, точно не национальные. Последние игры мы планируем провести именно с российскими командами. Если получится именно с «Химками» и «Оренбургом», отлично», — сказал Согомонян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, ранее сообщалось, что «Пюник» отменил товарищеские матчи с «Оренбургом» (22 января), «Крыльями Советов» (7 февраля) и «Химками» (11 февраля) из-за того, что украинские футболисты армянской команды не захотели играть с российскими клубами.