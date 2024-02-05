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В ульяновской «Волге» высказались о решении суда взыскать 356 тысяч рублей с фаната

В ульяновской «Волге» высказались о решении суда взыскать 356 тысяч рублей с фаната
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Директор ульяновской «Волги» Михаил Наволокин прокомментировал решение суда взыскать с болельщика команды, который бросил банан под ноги футболисту «Зенита» Венделу в матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России (0:3), 356 тысяч рублей.

«Суд действительно принял решение о взыскании денег с болельщика в пользу клуба. Когда передадут нам деньги? Это уже исполнительное производство… Думаю, ещё может быть кассация со стороны ответчика. У него ещё есть возможность подать кассационную апелляцию. Он до этого подавал в районный суд, потом – в областной, но в обоих случаях решение было в нашу пользу.

Не могу сказать, довольны ли мы. Но человек должен понимать: когда ты совершаешь такие поступки, то потом будешь нести ответственность», — приводит слова Наволокина «Матч ТВ».

Напомним, изначально КДК РФС оштрафовал за данный инцидент футбольный клуб «Волга», на домашнем стадионе которого и проходила игра. Однако позже представители «Волги» обратились в суд с иском в адрес фаната, который бросил банан. Клуб требовал, чтобы болельщик возместил ущерб. Суд встал на сторону футбольного клуба и обязал болельщика выплатить 356 тысяч рублей. Фанат подал апелляцию, однако она была отклонена, и суд утвердил прежнее наказание.

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