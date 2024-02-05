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Корнеев: Захарян перешёл в клуб, в который не годится

Корнеев: Захарян перешёл в клуб, в который не годится
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Бывший футболист «Барселоны» Игорь Корнеев прокомментировал переход Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Захарян пошёл в клуб, в который пока не годится. Он провёл уже 10 матчей? Для меня неудивительно. Это большой трансфер для «Сосьедада». Они должны даже искусственно давать ему шанс, потому что потратили деньги. Будь это «Реал Сосьедад» старого образца, который не был на ходу… Но идти в такой «Сосьедад», который постоянно в топ-5 Испании, Лиге чемпионов...» — сказал Корнеев в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

В нынешнем сезоне Арсен Захарян провёл во всех турнирах за «Реал Сосьедад» 24 матча, в которых отметился лишь одной голевой передачей. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 15 млн.

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