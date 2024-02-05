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«Тони, пожалуйста, не уходи на пенсию». Иско попросил Крооса не завершать карьеру

«Тони, пожалуйста, не уходи на пенсию». Иско попросил Крооса не завершать карьеру
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Бывший полузащитник мадридского «Реала» Иско, ныне выступающий за «Бетис», оставил комментарий к публикации хавбека «сливочных» Тони Крооса в его социальной сети, в котором попросил 34-летнего футболиста не завершать свою игровую карьеру.

«Тони, пожалуйста, не уходи на пенсию. Позволь нам наслаждаться тобой два или три года», — написал Иско в социальной сети.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, Иско и Кроос играли вместе за «Королевский клуб» в период с 2014 по 2022 год, когда испанский футболист покинул «Реал».

В составе «сливочных» Иско принял участие в 353 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 53 голами и 57 результативными передачами. В нынешнем сезоне, выступая за «Бетис», 31-летний футболист сыграл 29 матчей во всех соревнованиях (семь голов и пять ассистов).

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