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Хойлунд назвал состав команды мечты «Манчестер Юнайтед» из пяти игроков

Хойлунд назвал состав команды мечты «Манчестер Юнайтед» из пяти игроков
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Нападающий «МЮ» Расмус Хойлунд после матча 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались его клуб и «Вест Хэм Юнайтед» (3:0) назвал состав команды мечты для «МЮ» из пяти футболистов, сообщает le10sport.com.

В ворота нападающий поставил датского голкипера Петера Шмейхеля, в центре обороны, по его мнению, идеальным вариантом является Рио Фердинанд, пару полузащитников составляют Райан Гиггз и Пол Скоулз, а в центре нападения Хойлунд видит Криштиану Роналду.

Напомним, «МЮ» разгромил «Вест Хэм» со счётом 3:0. Гарначо записал в свой актив дубль, а Хойлунд отметился одним голом.

В активе Хойлунда в 18 матчах АПЛ нынешнего сезона четыре забитых гола и две результативные передачи. Он перешёл в «МЮ» из «Аталанты».

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