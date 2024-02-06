Месси рассказал о своём состоянии перед товарищеским матчем с японским «Виссел Кобе»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси поделился тем, как он чувствует себя в преддверии товарищеского матча с японским «Виссел Кобе», который должен состояться завтра, 7 февраля.

«По правде говоря, я чувствую себя очень хорошо по сравнению с тем, что было несколько дней назад. И в зависимости от того, как пройдёт тренировка, я приму решение. Если честно, я до сих пор не знаю, смогу ли я принять участие в матче или нет, но очень хочу это сделать.

Мне очень не повезло, что не удалось сыграть в матче с Гонконгом, но тогда я испытывал дискомфорт, и мне было очень тяжело. К сожалению, в футболе можно получить травму в любом матче. Это удручает, потому что я всегда хочу играть, тем более когда речь идёт о матчах, когда мы отправляемся играть так далеко, а люди так рады видеть наши игру», — приводит слова Месси Mundo Deportivo.

Напомним, 4 февраля «Интер Майами» проводил встречу со сборной звёзд чемпионата Гонконга (4:1), в которой Месси не смог принять участие из-за травмы. На последних минутах игры фанаты начали свистеть, выражая недовольство тем, что аргентинский футболист не выходит на поле.