Игрок «Кайрата»: зачем из «Локомотива» или «Зенита» уходить в средний европейский клуб?

Футболист «Кайрата» Вячеслав Швырёв считает, что футболистам из топ-клубов Российской Премьер-Лиги нет смысла уходить в средние европейские команды. По его мнению, в условном «Локомотиве» можно так же развиваться, как в средней команде чемпионата Франции. При этом нахождение в России позволяет игрокам быть ближе к семье.

«Есть игроки, которые изначально стремятся в Европу. Не могу залезть каждому из них в голову. Уезжают даже в средние клубы? А зачем из того же «Локомотива» или «Зенита» уходить в средний европейский клуб? Мне это тоже непонятно, если честно. В «Локомотиве» тоже можно расти, как в средней команде французского чемпионата, да ещё и с семьёй», — приводит слова Вячеслава Швырёва «Матч ТВ».