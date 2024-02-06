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Лидер сборной Нигерии Осимхен рискует пропустить полуфинал Кубка Африки с ЮАР

Лидер сборной Нигерии Осимхен рискует пропустить полуфинал Кубка Африки с ЮАР
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Нападающий сборной Нигерии и «Наполи» Виктор Осимхен может пропустить полуфинальный матч Кубка африканских наций с ЮАР, который состоится завтра, 7 февраля, из-за дискомфорта в животе. Об этом сообщает журналист Даниэль Ориойе со ссылкой на источник в Федерации футбола Нигерии.

Кубок африканских наций . 1/2 финала
07 февраля 2024, среда. 20:00 МСК
Нигерия
Не начался
ЮАР
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По имеющимся данным, Осимхен не поедет вместе с остальной командой в ивуарийский город Буаке, где пройдёт встреча с ЮАР. Нигерийский нападающий находится под пристальным вниманием медицинской бригады сборной. В случае, если состояние Осимхена улучшится, он отправится в Буаке завтра утром.

Напомним, матч Нигерия — ЮАР пройдёт на стадионе «Стад де ла Пе». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

Осимхен принял участие в пяти матчах Кубка африканских наций, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей.

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