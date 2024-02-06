Корнеев: ощущение, что процесс по трансферам у ЦСКА поставлен на режим «Авось проскочим»

Бывший футболист ПФК ЦСКА Игорь Корнеев поделился мнением о трансферной политике красно-синих.

«Со стороны есть ощущение, что пока процесс поставлен на режим «Авось, проскочим»! Мне трудно что-то добавить», — сказал Корнеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в зимнее трансферное окно атакующий полузащитник ЦСКА Никита Ермаков перешёл в «Пари НН» на правах аренды. Также хавбек Ярослав Арбузов был продан в калининградскую «Балтику».

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги армейцы набрали 28 очков и на текущий момент занимают восьмое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на 10 очков. В первом матче после возобновления чемпионата России ЦСКА сыграет с «Оренбургом». Матч состоится 2 марта, начало в 14:00 мск.