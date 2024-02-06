В «Севилье» прокомментировали инцидент между Окампосом и болельщиком «Райо Вальекано»

«Севилья» выпустила заявление с осуждением действий болельщика «Райо Вальекано», который во время очного матча команд в 23-м туре чемпионата Испании (1:2) ткнул пальцем между ягодиц вингеру андалусийского клуба Лукасу Окампосу.

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«Севилья» глубоко сожалеет о произошедшем инциденте в матче с «Райо Вальекано», в котором в адрес нашего игрока Лукаса Окампоса был допущен непристойный и совершенно неуместный жест со стороны местного болельщика. «Севилья» надеется, что будут приняты соответствующие меры, предусмотренные регламентом, с целью сделать так, чтобы подобное поведение больше не повторялось на футбольном поле.

Подобные жесты и поведение не должны проявляться в наших соревнованиях, если мы стремимся стать лучшей лигой в мире.

Также «Севилья» оказывает полную поддержку Лукасу Окампосу, доказавшему, что он умеет сохранять самообладание и остаётся большим профессионалом даже в ситуации с неприемлемым поведением болельщиков по отношению к нему», — сказано в заявлении на официальном сайте «Севильи».

Напомним, данный инцидент произошёл на 33-й минуте матча, когда Окампос намеревался ввести мяч в игру из аута. В этот момент игрок «Севильи» стоял спиной и в непосредственной близости к трибуне с болельщиками «Райо Вальекано».