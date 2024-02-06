Тренер «Аль-Иттихада» Гальярдо рассказал, когда Бензема начнёт вновь играть за клуб

Главный тренер «Аль-Иттихада» Марсело Гальярдо ответил на вопрос, когда 36-летний нападающий саудовского клуба Карим Бензема, на протяжении месяца не принимавший участия в тренировочном процессе команды, начнёт вновь выходить на поле в официальных матчах.

«Его возвращение зависит от него самого и его физического состояния в текущий период», — приводит слова Гальярдо RMC Sport.

Напомним, в середине января главный тренер «Аль-Иттихада» Марсело Гальярдо отстранил французского футболиста по причине того, что он не прибыл вовремя на клубную базу, откуда команда направилась на тренировочные сборы. До этого инцидента Бензема уже пропустил три тренировки в конце минувшего декабря. После этого появились слухи, что 36-летний футболист изъявил желание покинуть «Аль-Иттихад».