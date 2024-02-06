Тренер «Ньюкасла» Хау — о трансферах: предпочитаю концентрироваться на футболе

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау ответил на вопрос о том, рад ли он тому, что январское трансферное окно в Англии закрылось. «Сороки» зимой 2024 года не совершили ни одного приобретения.

«Я предпочитаю концентрироваться на футболе, тренерской работе и работе с игроками, поэтому любое отвлечение от этого не приветствуется. Трансферное окно закрылось, и теперь мы с нетерпением ждём возможности просто сосредоточиться на футболе», — приводит слова Хау издание Chronicle Live.

«Ньюкасл» после 23 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 33 очка. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Эдди Хау сыграют с «Ноттингем Форест» на выезде. Игра состоится 10 февраля.