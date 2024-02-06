Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальорка — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Ньюкасла» Хау — о трансферах: предпочитаю концентрироваться на футболе

Тренер «Ньюкасла» Хау — о трансферах: предпочитаю концентрироваться на футболе
Комментарии

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау ответил на вопрос о том, рад ли он тому, что январское трансферное окно в Англии закрылось. «Сороки» зимой 2024 года не совершили ни одного приобретения.

«Я предпочитаю концентрироваться на футболе, тренерской работе и работе с игроками, поэтому любое отвлечение от этого не приветствуется. Трансферное окно закрылось, и теперь мы с нетерпением ждём возможности просто сосредоточиться на футболе», — приводит слова Хау издание Chronicle Live.

«Ньюкасл» после 23 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 33 очка. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Эдди Хау сыграют с «Ноттингем Форест» на выезде. Игра состоится 10 февраля.

Материалы по теме
Тренер «Ньюкасла» Эдди Хау: мы не хотим нарушать правила финансового фэйр-плей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android