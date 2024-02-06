Мусаев: знал, что в ЦСКА семейная атмосфера, но когда сюда попал, всё ощутил ещё больше

Новичок московского ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался о том, как проходят учебно-тренировочные сборы команды, а также рассказал об атмосфере в коллективе.

«Сборы проходят хорошо, главное, что у нас особо нет травмированных. Прекрасная рабочая атмосфера. Со всеми по чуть‑чуть наладил связь. Внимание мне уделяют. Знал, что в ЦСКА семейная атмосфера, но когда сам сюда попал, всё ощутил ещё больше», — сказал Мусаев в интервью на YouTube-каналу клуба.

Напомним, 19 декабря ЦСКА объявил о подписании нападающего Мусаева у «Балтики», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 300 тыс. В нынешнем сезоне 22-летний Мусаев сыграл 25 матчей за калининградцев, где отметился четырьмя мячами и двумя ассистами.