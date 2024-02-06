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Мэйсон Гринвуд попал в шорт-лист мадридского «Атлетико» — The Telegraph

Мэйсон Гринвуд попал в шорт-лист мадридского «Атлетико» — The Telegraph
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Нападающий испанского «Хетафе» Мэйсон Гринвуд попал в шорт-лист на летнее трансферное окно мадридского «Атлетико», сообщает The Telegraph.

Напомним, Гринвуд является игроком «Манчестер Юнайтед», который перешёл в «Хетафе» в минувшем сентябре на правах аренды. До того, как присоединиться к испанскому клубу, английский футболист не выходил на поле более 18 месяцев после ареста по подозрению в попытке изнасилования и нападения.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

В нынешнем сезоне Мейсон сыграл за испанский клуб 22 матча во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего форварда составляет € 7,5 млн.

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