«Барселону» предстоящим летом мог возглавить Конте

Экс-наставник «Челси» и сборной Италии Антонио Конте имел шансы возглавить «Барселону» предстоящим летом, сообщает Sport.es.

По информации источника, руководство «блауграны» заинтересовано в назначении на пост главного тренера команды исключительно специалиста с мировым именем. В качестве одного из вариантов каталонцами рассматривался Конте. Однако после проведённого анализа, боссы сине-гранатовых приняли решение, что игровая философия итальянца не соответствует стилю «Барселоны».

На протяжении тренерской карьеры Конте возглавлял «Челси», «Ювентус», «Интер», «Аталанту», «Сиену», «Бари» и сборную Италии. Последней командой специалиста был «Тоттенхэм». Итальянец покинул лондонский клуб в конце марта прошлого года.

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На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Подопечные Хави набрали 50 очков после 23 туров. Отставание команды от лидирующего «Реала» — восемь баллов.

Ранее сообщалось о возможном назначении главным тренером «Барселоны» экс-наставника «Баварии» и сборной Германии Ханса-Дитера Флика.