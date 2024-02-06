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«Кайрат» проиграл дубайскому «Шабабу Аль-Ахли» в матче Зимнего Кубка РПЛ

«Кайрат» проиграл дубайскому «Шабабу Аль-Ахли» в матче Зимнего Кубка РПЛ
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Сегодня, 6 февраля, состоялся матч Winline Зимнего Кубка РПЛ между дубайским «Шабабом Аль-Ахли» и казахстанским «Кайратом». Команды играли на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби, ОАЭ. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком (Владивосток, Россия). Стартовый свисток матча прозвучал в 19:30 мск. Команда из ОАЭ одержала уверенную победу со счётом 2:0.

Оба забитых в игре мяча на свой счёт записал 22-летний бразильский нападающий Игор Жезус. Первый гол был забит на 13-й минуте. Автором результативной передачи стал Абаэльазиз Бадер Нассер. При втором голе, забитом на 53-й минуте, ассистировал Яхья Али Саид.

Напомним, Зимний кубок РПЛ проходит со 2 по 14 февраля. Участие в нём принимают «Ростов», «Спартак», «Кайрат» и «Шабаб Аль-Ахли». Отметим, что в прошлом году победителем Зимнего кубка РПЛ стал московский «Спартак».

В первом матче турнира «Ростов» одержал победу над «Шабабом Аль-Ахли» (3:1).

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