Левандовски после завершения карьеры откроет футбольную школу для малообеспеченных семей

Футболист испанской «Барселоны» Роберт Левандовски после завершения карьеры планирует открыть детскую футбольную школу для малообеспеченных семей в Польше по образцу Йохана Круиффа, сообщает Sport.

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Напомним, в нынешнем сезоне 35-летний футболист принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Левандовского составляет € 20 млн. В своей футбольной карьере Левандовски выступал за «Дельту Варшава», «Легию», «Знич», «Лех», дортмундскую «Боруссию» и «Баварию».