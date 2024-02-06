Игрок «Зенита» Ду Кейрос может перейти в «Васко де Гама» — Гильермо Абрахао

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Ду Кейрос может перейти в бразильский клуб «Васко де Гама», сообщает журналист Гильермо Абрахао.

По информации источника, бразильский клуб ожидает ответа от потенциальных инвесторов сделки, чтобы начать переговоры с «Зенитом».

Бразильский игрок Ду Кейрос перешёл в «Зенит» на правах свободного агента из «Коринтианса» и в нынешнем сезоне принял участие в 16 матчах за санкт-петербуржцев во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом. Трансферная стоимость игрока, по оценке аналитического портала Transfermarkt, составляет € 3 млн. Действующий контракт Ду Кейроса с сине-бело-голубыми истекает в июне 2028 года.

«Зенит» ушёл на зимний перерыв в РПЛ, занимая второе место в турнирной таблице. Зимним чемпионом РПЛ стал «Краснодар», набравший 38 очков за 18 матчей.