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ESPN назвало три трансферные цели «МЮ». Среди них — один из лидеров «Баварии»

ESPN назвало три трансферные цели «МЮ». Среди них — один из лидеров «Баварии»
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«Манчестер Юнайтед» рассматривает подписание игроков, у которых скоро истекают контракты, сообщает ESPN.

Несмотря на то что манкунианцы отпустили ван де Бека, Санчо и ряд молодых футболистов, финансовая ситуация всё равно остаётся напряжённой.

«МЮ» уже использовал эту стратегию при подписании Мэйсона Маунта, а теперь рассматривает Йозуа Киммиха («Бавария»), Джонатана Дэвида («Лилль») и Кефрена Тюрама («Ницца»), контракты которых истекают в 2025-м.

Контракт Альфонсо Дэвиса также истекает в следующем году, но приоритетным вариантом канадца является «Реал».

После 23 сыгранных матчей команда Эрика тен Хага идёт шестой в АПЛ. От зоны Лиги чемпионов «МЮ» отстаёт на восемь очков. Лидером АПЛ является «Ливерпуль», в активе которого 51 очко.

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