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«Сокол» объявил о переходе белорусского полузащитника Забелина

«Сокол» объявил о переходе белорусского полузащитника Забелина
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Белорусский полузащитник Павел Забелин стал игроком саратовского «Сокола». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Белорусский полузащитник ранее выступал в солигорском «Шахтёре» под руководством Алексея Баги», — написано в заявлении клуба.

Последним клубом 28-летнего Павла Забелина был казахстанский «Тобол», в составе которого полузащитник участвовал в Лиге конференций. В европейском турнире он провёл восемь матчей. Результативными действиями футболист не отметился.

«Сокол» занимает 16-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков за 20 матчей. Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет махачкалинское «Динамо», у которого 37 очков. В 21-м туре «Сокол» встретится с «Динамо» 2 марта.

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