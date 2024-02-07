Голкипер «Фулхэма» Лено: «Бавария» произвела большое впечатление на Пальинью

Вратарь «Фулхэма» Бернд Лено высказался о сорвавшемся прошлым летом трансфере хавбека «дачников» Жоау Пальиньи в мюнхенскую «Баварию».

«Жоау уже был в Мюнхене, казалось, что всё готово. В итоге трансфер не осуществили, потому что «Фулхэм» не смог найти ему замену. «Бавария» произвела большое впечатление на Жоау, его поразило то, как все были добры к нему и насколько хорошо всё было организовано. Он хотел этого перехода и был расстроен, что он не состоялся», — приводит слова Лено Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, минувшим летом Жоау Пальинья был близок к переходу в мюнхенскую «Баварию». Футболист успел пройти два медицинских обследования в немецком клубе, будучи уверенным в том, что в скором времени он присоединится к команде. Однако, как сообщали СМИ, в итоге клубы не смогли договориться о деталях этого перехода.