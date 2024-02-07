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Новичок «Локо» Ньямси надеется, что через год‑два Россия сможет вернуться в еврокубки

Новичок «Локо» Ньямси надеется, что через год‑два Россия сможет вернуться в еврокубки
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Французский защитник Жерзино Ньямси высказался о переходе в «Локомотив» на фоне отстранения российских клубов от еврокубков. Напомним, «Локомотив» объявил о трансфере 27-летнего защитника из «Страсбурга» 1 февраля. Срок контракта Ньямси с железнодорожниками рассчитан на 3,5 года.

«Я достаточно быстро согласился на этот трансфер, потому что посчитал его очень интересным. «Локомотив» — сильный клуб, предложение было хорошим, и я понял, что стоит попробовать, рискнуть, приехать сюда. Мне понравился сам проект, команда и то, что «Локомотив» борется за титулы, в том числе в этом сезоне. Не покидает надежда, что через год‑два Россия сможет вернуться в еврокубки, и мы с «Локомотивом» сможем выступить в них», — приводит слова Ньямси «Матч ТВ».

Сборная России и российские клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

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