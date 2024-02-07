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Экс-игрок «Спартака» Урунов перебрался в иранский клуб «Персеполис»

Экс-игрок «Спартака» Урунов перебрался в иранский клуб «Персеполис»
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Иранский футбольный клуб «Персеполис» объявил о переходе бывшего футболиста «Спартака» и «Урала» Остона Урунова.

К «Персеполису» Урунов присоединился из узбекского «Навбахора». Остон заключил контракт с иранским клубом до конца июня 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Урунова в € 1 млн.

Остон — воспитанник «Пахтакора», к «Спартаку» футболист присоединился летом 2020 года. Дебютировал за красно-белых Урунова 29 августа 2020 года в домашнем матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (2:1), выйдя на замену на 70-й минуте матча. 16 сентября 2020 года узбекский игрок забил дебютный гол за «Спартак». Московский клуб он покинул зимой 2021 года.

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