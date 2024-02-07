Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Атлетик Бильбао. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Иран — Катар: текстовая онлайн-трансляция матча 1/2 финала Кубка Азии начнётся в 18:00

Иран — Катар: текстовая онлайн-трансляция матча 1/2 финала Кубка Азии начнётся в 18:00
Комментарии

В матче 1/2 финала Кубка Азии встретятся сборные Ирана и Катара. Команды будут играть на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе (Катар). Начало встречи — в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок Азии . 1/2 финала
07 февраля 2024, среда. 18:00 МСК
Иран
Не начался
Катар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее в финал вышла сборная Иордании, которая обыграла команду Южной Кореи со счётом 2:0.

Напомним, Кубок Азии проходит в Катаре с 12 января по 10 февраля. В турнире принимали участие 24 национальные команды. Действующим победителем является сборная Катара (2019). Наибольшее количество побед в Кубке Азии на счету сборной Японии. Футболисты из этой страны четыре раза становились обладателями трофея. Финальный матч состоится в субботу, 10 февраля. Начало игры — в 18:00 мск.

Календарь Кубка Азии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android