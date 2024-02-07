Тренера «Жироны» дисквалифицировали на два матча после удаления в игре 23-го тура Ла Лиги

Главный тренер «Жироны» Мичел Анхель дисквалифицирован на два матча после того, как получил красную карточку во встрече 23-го тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад» (0:0). Об этом сообщил Mundo Deportivo.

Напомним, он был удалён на 89-й минуте матча из-за неспортивного поведения. Отметим, что Анхель пропустит игру 24-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом».

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Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2023/2024 возглавляет мадридский «Реал». Команда набрала 58 очков за 23 матча. «Жирона» занимает второе место, заработав 56 очков. Встреча команд в 24-м туре состоится в субботу, 10 февраля. Начало игры — в 20:30 по московскому времени.