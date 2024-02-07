Борис Игнатьев: Карпин должен остаться и продолжить работу в сборной России

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что Валерий Карпин должен остаться и продолжить работу в национальной команде.

«Конечно, Карпину стоит оставаться в сборной. Тренера оценивают по результату, а результат в сборной сегодня не играет никакой роли. Когда нас допустят до международных матчей, именно Карпин и его бригада знают состояние и возможности игроков сборной. Поэтому мне видится, что Валера должен остаться и продолжить работу в национальной команде. Валера Карпин на сегодняшний день тот самый человек, который благодаря своей принципиальности и профессионализму делает это решение правильным», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.