Воспитанник «Рубина» сравнил Курбана Бердыева с Романом Шароновым

Защитник «Ленинградца» Владислав Микушин, который является воспитанником казанского «Рубина», сравнил двух тренеров — Курбана Бердыева и Романа Шаронова.

«Роман Сергеевич — сильный тренер, но другой. У него есть своя модель игры, свои принципы. Его манера отличается от манеры Курбана Бекиевича. Он много тактики от него взял. Но у него своя манера общения с игроками, он может подпустить к себе.

У Курбана Бекиевича всегда есть дистанция. Только он поднимает глаза из-под очков, ты сразу понимаешь, что нужно собраться. Информацию по расположению корпуса, по отскокам и тому подобному я впитал именно от Бердыева. Наверное, потому что он глыба и авторитет», — приводит слова Микушина «Спорт день за днём».