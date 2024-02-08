Маурисио Почеттино назвал победу над «Астон Виллой» одной из лучших игр в сезоне

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о победе над «Астон Виллой» (3:1) в мате 1/16 финала Кубка Англии.

«Эта была одна из лучших, возможно, лучшая игра за сезон. Я очень доволен матчем и тем, как игроки наслаждались футболом. Это порадовало меня больше всего.

Мы молодая команда, а быть стабильными и найти баланс в таким условиях – самое сложное», – сказал Почеттино в эфире ITV.

В 1/8 финала турнира «Челси» сыграет с «Лидсом». Встреча состоится 28 февраля на стадионе «Стэмфорд Бридж» в 22:45 по мск.

В 1/32 финала команда Почеттино прошла клуб из Чемпионшипа «Престон Норт Энд» со счётом 4:0.

После 23 матчей «Челси» занимает в АПЛ 11-е место с 31 очком. Лидирует в чемпионате «Ливерпуль» (51 очко).