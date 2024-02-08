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Джесси Лингард присоединился к корейскому «Сеулу»

Джесси Лингард присоединился к корейскому «Сеулу»
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард подписал контракт с корейским клубом «Сеул». К команде футболист присоединился на правах свободного агента.

Напомним, ранее сообщалось, что Лингард подпишет с «Сеулом» двухлетний контракт. Отмечалось, что у Джесси были также предложения из Турции и Саудовской Аравии, однако Лингард сделал выбор в пользу Кореи, так как этот вариант его больше всего заинтриговал.

В прошлом сезоне Лингард выступал за «Ноттингем Форест». За сезон-2022/2023 полузащитник сыграл 20 матчей, забил два мяча и отдал две голевые передачи. После этого он покинул команду на правах свободного агента. В сезоне-2022/2023 «Сеул» занял седьмое место в чемпионате Южной Кореи с 47 очками и не смог выйти в плей-офф.

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