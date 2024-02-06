Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Лингард в среду подпишет контракт с «Сеулом» — Романо

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард находится на пороге заключения контракта с южнокорейским клубом «Сеул». Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, в понедельник, 4 февраля, англичанин прошёл первую часть медобследования перед переходом, а уже в среду, если никаких осложнений у англичанина выявлено не будет, футболист подпишет двухлетний контракт с клубом. Напомним, ранее сообщалось, что у Джесси были также предложения из Турции и Саудовской Аравии, однако Лингард сделал выбор в пользу Кореи, так как этот вариант его больше всего заинтриговал.

В прошлом сезоне Лингард выступал за «Ноттингем Форест». За сезон-2022/2023 полузащитник сыграл 20 матчей, забил два мяча и отдал две голевые передачи. После этого он покинул команду на правах свободного агента. В сезоне-2022/2023 «Сеул» занял седьмое место в чемпионате Южной Кореи с 47 очками и не смог выйти в плей-офф.