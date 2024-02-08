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Бакаев – о Салиховой: очень приятная, жена уважаемого мной человека

Бакаев – о Салиховой: очень приятная, жена уважаемого мной человека
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Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев, выступающий на правах аренды за «Аль-Вахде» из ОАЭ, рассказал о своём отношении к Зареме Салиховой, супруге экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна. Ранее Салихова неоднократно высказывалась о карьере Бакаева после ухода из московского клуба в саркастичной форме.

«Слова Заремы о моём поцелуе стрелки? Вроде бы я этого не делал. Что ещё сказать? Почему она так много внимания уделяла мне? Я не знаю (смеётся). Хороший пиар! Никаких проблем.

Знаком ли я с Заремой лично? Очень приятный человек. У меня хороший опыт личного общения с ней, вопросов нет. Тем более она жена очень уважаемого мной человека, который очень помог мне в моей карьере и жизни. Никаких вопросов нет, никаких обид, что бы она не говорила», — сказал Бакаев в интервью на YouTube-канале Nobel.

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