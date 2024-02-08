Колосков высказался против приглашения в РПЛ судей из-за рубежа

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о приглашении иностранных арбитров на матчи РПЛ. Напомним, на данный момент департамент судейства РФС возглавляет серб Милорад Мажич.

«Ничего, кроме неразберихи, не жду от приглашения судей из Катара, Саудовской Аравии и Беларуси. У нас достаточно своих квалифицированных судей. Если кто-то считает, что их не хватает, то нужно ими заниматься.

Какой смысл везти арбитров из других стран? Там что, футбол высочайшего уровня? Или судьи, которые судят финальные матчи чемпионата мира? Не знаю, для чего это делается, какая здесь политика и какой тайный смысл.

Наших судей ещё можно как-то наказать, держать в рамках. Если же иностранный арбитр ошибки будет допускать, то что нам с ним делать? Не накажешь же. Моё мнение — это лишнее. Для меня будет удивлением, если арбитры из Катара и Саудовской Аравии будут показывать высокий уровень судейства», — приводит слова Колоскова Legalbet.

Напомним, осенью прошлого года РФС заключила с Федерацией футбола Саудовской Аравии соглашение о сотрудничестве в области судейства. Данный документ включает в себя возможный обмен арбитрами категории ФИФА.