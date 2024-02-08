Лаутаро Мартинес хочет получать в «Интере» на € 2 млн больше, чем ему предлагает клуб

«Интер» и нападающий команды Лаутаро Мартинес расходятся в оценке потенциальной суммы жалования по новому контракту, сообщает Football Italia.

По информации источника, аргентинский форвард хочет получать в «Интере» € 10 млн за сезон, в то время как боссы «нерадзурри» готовы платить ему только € 8 млн. Отмечается, что несмотря на это, стороны уверены в скором продлении трудового соглашения. Переговоры представителей миланского клуба и агентов футболиста продолжатся в ближайшие недели.

Напомним, Мартинес выступает за «Интер» с 2018 года. В нынешнем сезоне аргентинец провёл 28 матчей за «нерадзурри» во всех официальных турнирах, отметившись 21 голом и пятью результативными передачами. Нынешнее соглашение игрока с миланским клубом рассчитано до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.