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Кечинов: я двумя руками за, если бы «Спартак» взял вратаря уровня Акинфеева

Кечинов: я двумя руками за, если бы «Спартак» взял вратаря уровня Акинфеева
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов высказался о нынешней ситуации с вратарями в московской команде.

«Если были бы какие-то варианты, чтобы взять «Спартаку» вратаря уровня Акинфеева, конечно, я двумя руками за. Но где таких вратарей найти? Вчерашняя игра – это товарищеский матч. Такие игры нужны, чтобы совершать какие-то ошибки. Самое главное, чтобы в сезоне Максименко не допускал таких ошибок.

На мой взгляд, сейчас основной вратарь «Спартака» — Селихов, но в команде есть тренер вратарей, который занимается с ними и видит их каждый день на тренировках. Наверное, только он определяет и доводит до главного тренера, кто находится в лучшем состоянии», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне голкиперы «Спартака» Александр Максименко, Илья Свинов и Александр Селихов провели суммарно 26 матчей во всех турнирах, в которых пропустили 36 голов. Ранее сообщалось об интересе красно-белых к вратарю ЦСКА Илье Помазуну, выступающего на правах аренды за «Урал».

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