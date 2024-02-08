Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гронинген — Фортуна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: Корнеев вошёл в тренерский штаб Талалаева в «Химках»

Источник: Корнеев вошёл в тренерский штаб Талалаева в «Химках»
Комментарии

Игорь Корнеев вошёл в тренерский штаб команды из Первой лиги. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По сведениям источника, российский специалист присоединился к тренерскому штабу Андрея Талалаева в подмосковных «Химках».

Корнеев является воспитанником «Спартака». За свою карьеру Игорь успел поиграть за московский ЦСКА, с которым выиграл чемпионат и Кубок СССР. После этого он выступал за испанские «Эспаньол» и «Барселону», а также за «Херенвен», «Фейеноорд» и «Бреду» из Нидерландов. Ранее Корнеев работал советником вице-президента «Монако» Олега Петрова.

Напомним, «Химки» занимают второе место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. После 20 туров подопечные Андрея Талалаева записали на свой счёт 36 очков.

Материалы по теме
Корнеев: ощущение, что процесс по трансферам у ЦСКА поставлен на режим «Авось проскочим»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android