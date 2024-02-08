Источник: Корнеев вошёл в тренерский штаб Талалаева в «Химках»

Игорь Корнеев вошёл в тренерский штаб команды из Первой лиги. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По сведениям источника, российский специалист присоединился к тренерскому штабу Андрея Талалаева в подмосковных «Химках».

Корнеев является воспитанником «Спартака». За свою карьеру Игорь успел поиграть за московский ЦСКА, с которым выиграл чемпионат и Кубок СССР. После этого он выступал за испанские «Эспаньол» и «Барселону», а также за «Херенвен», «Фейеноорд» и «Бреду» из Нидерландов. Ранее Корнеев работал советником вице-президента «Монако» Олега Петрова.

Напомним, «Химки» занимают второе место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. После 20 туров подопечные Андрея Талалаева записали на свой счёт 36 очков.