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Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг объяснил увеличение результативности команды

Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг объяснил увеличение результативности команды
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об увеличении результативности атакующих игроков команды, а также высказался о потенциале Расмуса Хойлунда и Алехандро Гарначо.

«Игрокам нужно время, особенно молодым игрокам. Вы упомянули Расмуса и Алехандро, им нужно время, но также им нужна команда. Так что этих двух фактов не было в первой части сезона.

Нам пришлось внести много корректировок в игру [из-за травм], поэтому было сложно обслуживать атакующую часть команды. Когда это происходит, тогда игроки смогут развиваться и прогрессировать очень быстро, и это то, что мы видели.

Но да, я с самого начала был уверен, что у них есть потенциал сделать то, что они делают. Теперь речь идёт о том, чтобы продолжать двигаться, продолжать идти, быть голодным», — приводит слова тен Хага официальный сайт клуба.

После 23 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 38 очков и занимает шестое место. «Вест Хэм» после аналогичного количества матчей в АПЛ заработал 36 очков и расположился на седьмой строчке. Лидирует в чемпионате Англии «Ливерпуль» (51).

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