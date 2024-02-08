Шаронов: Кудряшов большой профессионал, который на 100% относился к каждой тренировке

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Роман Шаронов прокомментировал новость о завершении карьеры 36-летнего Фёдора Кудряшова.

«Я не знаю причину, по которой он завершил карьеру, но этот этап есть в жизни каждого профессионального игрока. Мы знакомы, но не близко. Это большой профессионал, который на сто процентов относился к каждой тренировке. Я видел это сам. Так могу охарактеризовать этого игрока и пожелать ему найти себя там, где он хочет. Куда он пойдёт, я за него говорить не могу, он сам сделает выбор. Потому что игрок и тренер — это разные вещи», — приводит слова Шаронова Metaratings.

Сегодня, 8 февраля, бывший защитник сборной России Фёдор Кудряшов объявил о завершении карьеры. Об этом сообщила пресс-служба «Факела», за который 36-летний игрок обороны выступал в нынешнем сезоне.

На протяжении профессиональной карьеры защитник выступал за такие клубы, как московский «Спартак», «Химки», «Томь», «Краснодар», «Терек» (ныне «Ахмат»), «Ростов», «Рубин» и «Сочи». Кудряшов является четырёхкратным обладателем серебряных медалей чемпионата России. Также футболист поиграл в турецких командах — в «Истанбуле» и «Антальяспоре».

За национальную команду защитник выступал на протяжении пяти лет (с 2016 по 2021 год). В футболке сборной России Кудряшов провёл 48 матчей, в которых забил один гол. Игрок обороны принимал участие в домашнем чемпионате мира — 2018, где принял участие в четырёх из пяти матчей сборной.