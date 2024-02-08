Реакция Роналду на появление рестлера Гробовщика перед игрой «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»

Перед началом финального матча товарищеского турнира Riyadh Season Cup — 2024, в котором встречаются саудовские «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль», бывший американский рестлер Марк Кэлвей, более известный под прозвищем Гробовщик, представил трофей, который будет вручён команде-победительнице. Внимание общественности привлекла реакция известного нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду на экс-рестлера.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Помимо трофея, победитель данного турнира получил денежный приз, размер которого на текущий момент неизвестен. Французский клуб «ПСЖ», ранее выигрывавший этот трофей, получил приз в $ 10 млн.

Напомним, в нынешнем сезоне Роналду принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 24 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.