Источник: председатель правления «Зенита» Медведев подтвердил уход Ду Кейроса в «Гремио»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что полузащитник сине-бело-голубых Ду Кейрос переходит в бразильский «Гремио» до конца нынешнего сезона на правах аренды. Об этом сообщает Correio Do Povo.

По информации источника, на следующей неделе Ду Кейрос прибудет в расположение бразильской команды, чтобы пройти обследование и подписать контракт.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что другой бразильский клуб, «Васко да Гама», также заинтересован в услугах 24-летнего футболиста, однако переход Ду Кейроса в этот клуб сорвался из-за санкций. Поскольку 70% «Васко да Гама» принадлежит американской компании «777», ему было запрещено вести деловые отношения с «Газпромом».

В нынешнем сезоне Ду Кейрос принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.