Экс-игрок «Барселоны» и сборной Франции раскритиковал Азара

Бывший игрок сборной Франции, а также «Милана» и «Барселоны» Кристоф Дюгарри остался недоволен высказыванием завершившего в 2023 году карьеру Эдена Азара о том, что бельгиец не соблюдал диету и рекомендации специалистов по спортивному питанию.

«Хорошо, что он признался, но, наверное, можно было и раньше сказать, не так ли? Надо всегда быть честными с руководством, это признак профессионализма. Азар говорил руководству о том, что он был пьяным? Говорил ли об этом партнёрам по команде? Азар был отличным игроком, но это позор для болельщиков, которые заплатили, чтобы увидеть его игру. Его интервью высмеивает мир футбола. Если ты хочешь вести себя как смелый парень, ты должен сказать это раньше», – приводит слова Дюгарри RMC Sport.

Напомним, за свою карьеру Азар выступал за «Лилль», «Челси» и «Реал». В октябре 2023 года Азар объявил о решении завершить карьеру.

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