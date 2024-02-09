«Мы полны решимости набрать три очка». Эдин Терзич – о предстоящем матче с «Фрайбургом»

Главный тренер «Боруссии» (Дортмунд) Эдин Терзич высказался о предстоящем матче с «Фрайбургом» в 21-ом туре чемпионата Германии.

«Мы знаем, насколько неприятен «Фрайбург» как соперник. Они остаются верны своему подходу и будут придерживаться его завтра. Однако мы полны решимости набрать три очка в домашнем матче перед нашими болельщиками.

Команда была очень недовольна матчем и результатом в Хайденхайме (0:0 – прим. «Чемпионат»). Мы можем и должны играть в значительно лучший футбол. За исключением игры в Хайденхайме, мы всегда делали шаг вперед, пропустили только один гол в четырех матчах, и это был автогол Нико Шлоттербека. С другой стороны, игроки «Боруссии» забили 10 мячей. Мы всегда способны забивать голы. Мы хотим показать это завтра», — приводит слова Терзича официальный сайт «Боруссии».

Встреча между командами состоится сегодня, 9 февраля, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в 22:30 по мск.

После 20 туров «Боруссия» занимает четвёртое место в Бундеслиге с 37 очками. Лидирует в чемпионате «Байер» (52 очка).