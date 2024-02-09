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Вратарь «Реала» Лунин назвал Криштиану Роналду и Касильяса своими кумирами

Вратарь «Реала» Лунин назвал Криштиану Роналду и Касильяса своими кумирами
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Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин рассказал, кто из футболистов является его кумиром.

«Мои кумиры? Как профессионал — Криштиану Роналду, пример среди вратарей — Икер Касильяс», — приводит слова Лунина Madrid Xtra со ссылкой на El Chiringuito.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

24-летний Лунин перешёл в «Реал» из «Зари» в 2018 году за € 8,5 млн. В нынешнем сезоне голкипер провёл за «сливочных» 15 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 13 голов. В общей сложности Андрей сыграл 1380 минут в текущем сезоне. Действующий контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8 млн.

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