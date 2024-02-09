Экс-тренер «Севильи» Мендилибар возглавит «Олимпиакос» — Relevo

Греческий «Олимпиакос» назначит на пост главного тренера Хосе Луиса Мендилибара, сообщает Relevo. Последним клубом испанского специалиста была «Севилья».

По информации источника, соглашение между сторонами было достигнуто быстро, всего за два часа. Мендилибар подпишет контракт на четыре месяца, до окончания нынешнего сезона.

Хосе Луис Мендилибар возглавлял «Севилью» на протяжение 28 официальных матчей. В сезоне-2023/2024 «нервионцы» под его руководством одержали две победы, пять раз сыграли вничью и потерпели четыре поражения во всех турнирах. В чемпионате Испании «Севилья» занимает 16-е место (восемь очков).

После 21 сыгранного матча в чемпионате Греции «Олимпиакос» набрал 41 очко и расположился на четвёртой позиции. Возглавляет турнирную таблицу ПАОК с 50 очками.